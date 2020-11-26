Из Волгограда начнут летать самолеты в Брянск

Самолеты на Брянск начнут летать с 1 апреля 2021. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В 2021 году в расписании аэропорта Волгограда появится еще одно новое направление – рейсы на город Брянск. А все благодаря тому, что маршрут «Брянск-Волгоград» попал в перечень субсидируемых на следующий год, котороне опубликовало Федеральное агентство воздушного транспорта. Об этом «КП-Волгоград» узнала с сайта Правительства Брянской области

Как сообщает пресс-служба брянского правительства, самолеты на Волгоград будут летать с 1 апреля по 15 августа 2021 года, и будут отправляться два раза в неделю.

В международном аэропорту «Брянск», расположенном в 14 км от города, уточняют, сто их воздушная гавань способна принимать самолеты третьего и четвертого классов, включая Ил-76, Ту-154 и Boeing-737.