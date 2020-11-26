В Волгограде скончался преподаватель медуниверситета

Павлу Рудановскому было 84 года. Фото с сайта ВолгГМУ.

В ночь с 25 на 26 ноября остановилось сердце одного из любимых преподавателей Волгоградского медуниверситета Павла Руданевского. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ВолгГМУ. Он проработал в вузе 74 лет.

Павел Ильич пришел в университет еще в 1970 году. Был сначала преподавателем, а потом заведующим кафедры физического воспитания. Через него прошли целые поколения. Ему было 84 года.

Студенты до сих пор вспоминают его самобытный юмор и доброе сердце. Он всегда был открыт к молодежи.

- Это он смог вывести футбольную команду института на 1 место среди медицинских вузов СССР. Под его руководством она не раз становилась чемпионом Волгограда среди студенческих команд города. Последние годы Павел Ильич тренировал сборную команду иностранных студентов. Кстати, она стала победителем на пятом Фестивале иностранных студентов, обучающихся в России, - вспоминают о нем в вузе.

Коллектив ВолгГМУ выражает соболезнование родным и близким Павла Ильича Руданевского. Светлая ему память!

«КП-Волгоград» скорбит вместе с вами.