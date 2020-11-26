Закружился и снес световую мачту: появилось видео жесткой посадки вертолета в аэропорту Волгограда

Фото: Пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР

Жесткое приземление вертолета Ми-8 в международном аэропорту Волгограда попало под прицел камеры наблюдения. Видео инцидента опубликовал Следственный комитет Российской Федерации. На кадрах видно, как после посадки при парковке воздушное судно стало кружиться. «Вертушка» стала будто неуправляемой и снесла матчу освещения. Световая опора от удара рухнула на вертолет, у которого сломались лопасти, хвостовая часть, а также повредился топливный бак. Случилось это, напомним, 25 ноября.

В результате инцидента пострадавших нет. На работу аэропорта произошедшее никак не повлияло. В вертолете были пилот и два пассажира. Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба». Расследование продолжается.