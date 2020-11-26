Кавалеру пяти Орденов Красной Звезды Михаилу Терещенко присвоили звание «Почетный гражданин Волгоградской области»

Фото: Администрация Волгоградской области

Сегодняшнее заседание Волгоградской областной думы ознаменовалось не только принятием бюджета на будущий год. На повестке были 38 проектов законов и постановлений, которые парламентарии принимали в дистанционном режиме, опасаясь распространения коронавируса. 26 ноября депутаты приняли решение присвоить звание «Почетный гражданин Волгоградской области» ветерану Великой Отечественной войны, кавалеру пяти Орденов Красной Звезды Михаилу Терещенко. С этой инициативной ранее выступил областной Совет ветеранов.

- Региональный парламент принял решение о присвоении Михаилу Терещенко почетного звания за значительный вклад в развитие Волгоградской области, многолетнюю научную, общественную деятельность на благо региона и его жителей, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградской областной думы.

Михаил Терещенко, несмотря на возраст, продолжает быть в бодром здравии. 16 ноября ветерану исполнилось 98 лет. Он родился в Белгородской области. В Красной Армии начал служить в 1940 году, а 7 ноября 1941-го участвовал в параде на Красной Площади. Во время войны он оборонял Москву, сражался с немецко-фашистскими захватчиками в Киеве, Львове и Праге. За подвиги Михаил Васильевич награжден двумя орденами Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», орденами Отечественной войны I и II степени.

После Великой Отечественной войны он более 20 лет служил на полигоне Капустин Яр. Участвовал в освоении космоса и испытании новых образцов техники, выполнял боевые задачи особой государственной важности. За это его наградили тремя орденами Красной Звезды.

После увольнения из вооруженных сил, Михаил Терещенко переехал в Волгоград, где живет почти полвека. В городе-герое он работал в научно-исследовательском институте автоматизированных систем управления.