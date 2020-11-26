27 ноября отключат свет на пяти улицах Волгограда

Энергетики продолжают локальные ремонты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Локальный блэкаут в эту пятницу наступит на пяти улицах Волгограда. Энергетики продолжат ремонт воздушных линий и электросетей в двух районах областного центра, так что оставшихся без света коммунальных страдальцев будет не так уж много. В графике отключений на 27 ноября 2020 года значатся Тракторозаводский и Дзержинский районы Волгограда. В осенней хмари без освещения даже средь бела дня в домах царит мрак, не говоря уже о невозможности работать на удаленке практически весь рабочий день – с 9.00 до 17.00.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Россети Юг - Волгоград», отключат свет 27 нояря 2020 года с 9 до 17 часов на четырех улицах частного сектора Тракторозаводского района – Серова, Кварцевой, Апатитовой и в Гидростроевском переулке. В это же время обесточат дома №3, 5, 10-24 на улице Бурейской в Дзержинском районе Волгограда.