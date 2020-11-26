Фонд капремонта заплатит волгоградке более 90 тысяч рублей за плесень на стенах

Капитальный ремонт дома №35 по улице Московской в Волгограде обернулся для его жильцов настоящим кошмаром. Вместо улучшений они получили наоборот лишние проблемы. Так, в одной из квартир после ремонта фасада здания внутри пошли трещины по стенам, и появился грибок. Владелица жилья подала в суд на Фонд капремонта и выиграла.

Когда после ремонта в квартирах дома появилась плесень, люди пошли с массовыми жалобами в УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов». Фонд, осмотрев на месте проблемные участки, согласился с тем, что ремонт подрядчиком был выполнен некачественно.

Вот только переделывать недочеты никто не торопился. Тогда одна из жительниц направила досудебный иск в организацию с требованием возместить ей причиненный ущерб. Но никто ничего ей не компенсировал. Тогда она и пошла в суд.

- Ворошиловский райсуд пришел к выводу, что Фонд капремонта является ответственным перед собственниками за ненадлежащее исполнение обязательств. Изучив материалы дела, в том числе результаты независимой экспертизы, суд удовлетворил требования волгоградки. С Фонда взысканы 61 547 рублей материального ущерба, 15 тысяч – за услуги оценщика, 2 046 рублей – оплата госпошлины, 12 тысяч рублей за адвоката и 288 рублей – почтовые расходы. Представитель ответчика попытался обжаловать данное решение, но Волгоградский облсуд оставил его без изменения, а апелляцию - без удовлетворения, - уточняют «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе волгоградских судов.