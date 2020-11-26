Волгоградцам упростили получение субсидий и льгот ЖКХ

Собирать справки больше не придется. Архив КП.

С 1 января 2021 года волгоградцам не нужно будет доказывать отсутствие задолженности по оплате услуг ЖКХ, чтобы получить субсидии, компенсации или льготы по коммуналке. Депутаты Волгоградской областной Думы приняли поправки в Социальный кодекс региона в соответствии с федеральным законодательством. Касаются изменения ветеранов труда и воинской службы, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, участников Сталинградской битвы и детей Сталинграда, членов семей военнослужащих, сельских специалистов и жертв политических репрессий.

Еще два года назад президент подписал федеральный закон от 28.11.2018 №442-ФЗ, которым внесены изменения в статьи 159 и 160 ЖК РФ. Действовать они начнут с 1 января 2021 года. Согласно поправкам, отказать в предоставлении субсидий и компенсаций могут лишь при наличии подтвержденного вступившим в законную силу судебным актом долга по оплате жилищных и коммунальных услуг. При этом в расчет принимается задолженность не более чем за три последних года.

С нового года доказывать наличие или отсутствие долга и собирать документы волгоградцам уже не придется. Всю информацию для назначения субсидий специалисты будут получать из ГИС ЖКХ. До конца года сохранится прежний порядок.

Читайте, какие еще изменения в законодательстве в сфере ЖКХ произошли в последнее время.