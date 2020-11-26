Волгоградские хирурги сделали уникальную операцию месячному малышу

Хирурги, которые оперировали юного камышанина. Фото: Пресс-служба ВолгГМУ.

В Волгограде хирурги провели по-настоящему уникальную операцию малышу, которому только исполнился месяц. Мальчик родился в Камышине и с первых дней не усваивал пищу. У него постоянно было вздутие живота и отсутствовал самостоятельный стул. Ребенка вместе с мамой положили в волгоградскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №7. Обследование выявило у малыша редкую болезнь Гиршпрунга – у него не было нервных клеток в стенке прямой кишки. Это один из самых тяжелых врожденных пороков у детей. А вариант лечения только один – операция. Волгоградские врачи решили оперировать грудничка по новой методике, которая не то, что в нашем регионе редко используется. Она далеко не часто используется в столичных клиниках. Спасали малыша заведующий кафедрой детской хирургии медуниверситета, доктор медицинских наук Игорь Хворостов и ассистент кафедры детской хирургии ВолгГМУ Вадим Шрамко.

Операцию специалисты сделали в один этап, она заняла 2 часа, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ВолгГМУ. На теле малыша даже не осталось следов от хирургических вмешательств. После трех дней в реанимации медики его перевели в обычную палату к маме в отделении хирургии. Маленький пациент уже кушает самостоятельно.

- Новая технология лечения болезни Гиршпрунга избавила ребенка от необходимости длительного лечения, включающего открытые операции и наложение кишечных стом, - отметил оперировавший грудничка Игорь Хворостов. - Послеоперационный период прошел гладко.

Ребенок вместе с мамой из больницы отправится домой уже на 12-й день после операции.