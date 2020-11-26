Прохожие пытались его спасти: в центре Волгограда мужчина выпал из окна третьего этажа

Мужчина скончался в больнице. Фото: Юлия Данильченко

Инцидент произошел в ночь на 26 ноября в Центральном районе Волгограда: из окна третьего этажа многоэтажного дома №4 по улице Невская выпал мужчина. В этот момент мимо места происшествия проходила девушка: она стала звать на помощь припозднившихся горожан.

Благодаря стараниям неравнодушных горожан, которые оказывали первую медицинскую помощь, вызвали экстренные службы, получившего серьезные травмы мужчину удалось госпитализировать в больницу №25. Однако несмотря на все прилагаемые усилия врачей, волгоградец скончался под утро. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, дверь квартиры была закрыта на замок, ключи были в кармане одежды.

В дальнейшем выяснением обстоятельств гибели волгоградца займутся сотрудники волгоградского следкома. В настоящий момент известно. что погибший не высказывал мыслей о суициде, но находился в подавленном состоянии из-за семейный проблем.