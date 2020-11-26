Большинству заболевших от 30 до 49 лет: кто и где заболел коронавирусом в Волгоградской области 26 ноября

Наибольший прирост ковидных пациентов сегодня в Волгограде, Камышинском и Городищенском районах Фото: Артем КИЛЬКИН

26 ноября в Волгоградской области очередной рекорд новых случаев коронавируса - болезнь подтвердилась у 239 пациентов. Вирус продолжает массово поражать волгоградцев средних и старших лет. Сегодня COVID-19 выявили у 97 человек в возрасте от 30 до 49 лет. Пришли положительные тесты на 67 пациентов, которым от 50 до 64 лет. Заболели 37 пенсионеров старше 65 лет. Среди детей и молодежи заболеваемость остается ниже. Заразились 2 ребенка 1-6 лет, 13 школьников 7-14 лет и 6 подростков 15-17 лет. Также коронавирус подхватили 17 человек 18-29 лет. Наибольший прирост пациентов по-прежнему отмечается в Волгограде. В областном центре сегодня 74 новых случаев ковида. В тройке антилидеров в четверг Камышинский район, где 34 жителя начали борьбу с вирусом, и Городищенский район – там 26 заразившихся. В Волжском заболели 20 человек, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе.

География распространения коронавируса в Волгоградской области на 26 ноября Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Михайловском районе подтверждены 19 новых случаев коронавируса, в Жирновском – 14. В Светлоярском районе 9 человек подхватили опасный вирус, в Среднеахтубинском – 7. По 4 заболевших в Николаевском, Палласовском, Старополтавском и Урюпинском районах. По 3 жителя получили положительные тесты в Быковском, Котовском, Новониколаевском районах, по 2 – в Калачевском, Клетском, Руднянском и Фроловском. По 1 новому случаю COVID-19 медики зафиксировали в Алексеевском, Кумылженском и Нехаевском районах.