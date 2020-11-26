9,7 миллиарда на борьбу с коронавирусом заложили в бюджет Волгоградской области 2021 года

На реализацию нацпроектов в 2021 году направят 28 миллиардов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В четверг, 26 ноября, депутаты Волгоградской облдумы дистанционно приняли в первом чтении проект областного бюджета на 2021 год. Расходы региона превысят доходы на 5,6 миллиарда рублей – бюджет будет дефицитным. При этом доходная часть составит 124,1 миллиарда рублей, расходы - 129,7 миллиарда, а почти 7,5% бюджета область намерена потратить на борьбу с коронавирусом и его последствиями. Все социальные обязательства сохранят.

Так, заложенные в бюджет – 2021 расходы на соцподдержку и соцзащиту населения, в том числе пособия, субсидии и помощь семьям с детьми, превышают 22,5 миллиарда рублей. Заложили и средства на индексацию зарплаты бюджетникам с 1 января 2021 года. На борьбу с коронавирусом предусмотрели 9,7 миллиарда рублей. В том числе деньги пойдут на строительство трех инфекционных блоков в больницах Камышина, Михайловки и Калача-на-Дону, стимулирующие выплаты медикам и поддержку пострадавшего бизнеса, закупку оборудования и медикаментов.

Как сообщили в облдуме, также в полтора раза увеличили сумму на покупку квартир для детей-сирот, а 2,2 миллиарда решили потратить на замену окон, освещение и ремонт крыш в школах. На реализацию нацпроектов направят 28 миллиардов.