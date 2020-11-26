За сутки коронавирус убил 5 волгоградцев моложе пенсионного возраста

В Волгоградской области за сутки - 5 летальных исходов Фото: Юлия Данильченко

26 ноября 2020 года оперативный штаб Волгоградской области сообщил сразу о 5 летальных исходах от коронавирусной инфекции. По статистике, в регионе уже 294 жертвы COVID-19.

Известно, что две погибшие женщины 53 и 62 лет проживали в Урюпинском районе. Они обе были госпитализированы в ЦРБ с двусторонней пневмонией, имели хронические заболевания органов дыхания, эндокринной и сердечно-сосудистой системы. Заразились также две женщины 54 и 55 лет из Волгограда. Первую лечили в ГУЗ «Больница №16», куда пациента попала в тяжелом состоянии. А вторая была выявлена по контакту с больным родственником. Неделю лечилась дома, затем попала в ГУЗ «КБ №4», где скончалась. 50-летний мужчина из Старополтавского района за медицинской помощью обратился быстро, но болезнь осложняли проблемы с сердцем и щитовидкой.

- Несмотря на оказываемую медицинскую, пациенты скончались от осложнений, вызванных вирусным заболеванием, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе оперштаба.