Сторонники волгоградского времени написали обращение в ЦИК РФ

Переводить часы волгоградцы будут 20 декабря 2020 года в 2 часа 00 минут. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Хотя большинство депутатов Госдумы и нажали на кнопочку «за», одобрив законопроект о возврате московского времени в Волгоградской области, сторонники местного времени считают, что еще рано ставить точку в этом вопросе. Чувствующие себя обманутыми жители Волгограда отправили коллективное обращение к председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой через сайт «Лица власти».

В своем обращении волгоградцы просят Эллу Памфилову дать оценку статусу референдума о времени 2018 года и оценку отмены итогов референдума в случае принятия проекта федерального закона №1012130-7. При этом отмечают, что решение референдума может быть отменено только референдумом либо признано недействительным (недействующим) в судебном порядке. А проведенное летом 2020 «мероприятие» к референдуму ни малейшего отношения не имеет и вызывает «большое недоверие в обществе».

Помимо массы обращений к представителям власти и петиций сторонники местного времени собрали и отправили более 50 тысяч живых подписей.

Если принятый депутатами Госдумы в первом чтении закон все же вступит в силу, переводить часы жители Волгограда и области будут уже в этом году – 20 декабря 2020 года в 2 часа 00 минут.