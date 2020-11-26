Следователи возбудили уголовное дело после неудачной парковки вертолета в аэропорту Волгограда

Фото: Пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР

Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело после жесткой посадки в международном аэропорту Волгограда. Напомним, инцидент случился днем 25 ноября. Следствие установило, что воздушное судно под управлением пилота и с двумя пассажирами приземлилось и только потом начались происшествия. При парковке Ми-8 лопастями врезался в мачту освещения. От удара световое оборудование пришло в негодность, а у вертолета сломались лопасти и хвостовая часть, повредился и топливный бак.

В результате ЧП никто не пострадал, работа аэропорта не нарушилась. Известно, что «вертушка» принадлежит Южному таможенному управлению. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательственной базы, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР. Расследование уголовного дела по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба» продолжается.