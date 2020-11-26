Пожилая семейная пара в Волгограде отдала мошенникам более трех миллионов

Телефонные мошенники не сбавляют активность в Волгограде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число случаев телефонных мошенничеств в Волгоградской области не снижается. Наоборот, жертвами аферистов становятся все больше доверчивых людей. И потери сбережений все крупнее. За последние сутки 25 ноября жители Волгограда в общей сумме лишились более четырех миллионов рублей. Мошенников не смущает ни возраст, ни профессия жертв. Главное – заморочить голову человеку на другом конце провода и украсть как можно больше денег. Более трех миллионов рублей лишилась супружеская пара пенсионеров из Ворошиловского района. Им позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что их сбережения в опасности, надо перевести на безопасный счет. Пожилые волгоградцы пошли к ближайшему банкомату и, следуя инструкции звонящего, лишились огромной суммы денег.

По такой же схеме мошенники похитили 340 тысяч рублей у 53-летней уборщицы больницы и 230 тысяч у 43-летнего мужчины, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Управления МВД России по Волгограду. Но не только переводом на «безопасные» счета орудуют лжеработники банка. В их арсенале есть разные способы, как развести человека. 67-летней пенсионерке из Красноармейского района позвонили с предложением получить кэшбек в 29 тысяч рублей. Женщина обрадовалась такой сумме, которая буквально должна была упасть с неба. Волгоградка назвала данные своей карты и лишилась в итоге более 100 тысяч. 40-летний менеджер разместил в интернете объявление о продаже вещей. Спустя час ему позвонил мужчина – якобы покупатель. Он даже попросил данные карты, чтобы сделать предоплаты. Продавец согласился, но вместо совершения платежа увидел списание средств. Правда, лишился он всего лишь 64 рублей. Полиция ищет преступников по всем фактам мошенничества.