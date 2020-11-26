Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Волгоградские предприятия сшили 65 тысяч комплектов защитной одежды для врачей

За последние пару месяцев производства нарастили темпы
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
КомментироватьОставить комментарий

Как только началась коронавирусная пандемия, некоторые предприятия Волгоградской области перепрофилировались и сначала взялись шить маски, теперь поставляют защитные костюмы для врачей, которые работают с ковидными больными. Только за последние два месяца в больницы и поликлиники поступило 65 тысяч комплектов одежды от «Камышинского текстиля», «Кайлер групп», «Сириус-В», «Юг прогресс», ИП Громов, «Волга Дом», «Медснаб-Волга» и «РМЗ».

Они уже получили регистрацию Росздравнадзора РФ, другие также пытаются освоить новый рынок. Для этого упростили систему получения удостоверений для бизнесменов.

- Это позволяет предприятиям выстоять в сложных экономических условиях пандемии, а медучреждениям иметь гарантированных поставщиков необходимой для борьбы с коронавирусом продукции, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.