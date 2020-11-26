Волгоградские предприятия сшили 65 тысяч комплектов защитной одежды для врачей

Как только началась коронавирусная пандемия, некоторые предприятия Волгоградской области перепрофилировались и сначала взялись шить маски, теперь поставляют защитные костюмы для врачей, которые работают с ковидными больными. Только за последние два месяца в больницы и поликлиники поступило 65 тысяч комплектов одежды от «Камышинского текстиля», «Кайлер групп», «Сириус-В», «Юг прогресс», ИП Громов, «Волга Дом», «Медснаб-Волга» и «РМЗ».

Они уже получили регистрацию Росздравнадзора РФ, другие также пытаются освоить новый рынок. Для этого упростили систему получения удостоверений для бизнесменов.

- Это позволяет предприятиям выстоять в сложных экономических условиях пандемии, а медучреждениям иметь гарантированных поставщиков необходимой для борьбы с коронавирусом продукции, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.