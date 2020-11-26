Удобно и безопасно: в 2020 году в волгоградских многоэтажках заменили 224 лифта

Фото: областная администрация.

В рамках капремонта в волгоградских многоэтажках заменяют не только крыши и фасады, но и старые лифты. До конца этого года благодаря «Региональному фонду капремонта» обновили 224 подъемника. Волгоградцы уже успели оценить работу 209 порталов, остальные 15 сейчас находятся в стадии установки, но их вот-вот тоже запустят.

В новеньких лифтах хорошее освещение, есть зеркала, поручни для удобства, светящиеся кнопки, они быстро и бесшумно передвигаются по шахте, что немаловажно. Современное оборудование отличается от прежнего, поэтому иногда возникали сложности. Так, в доме №46 на улице Титова в Краснооктябрьском районе пришлось расширять дверные проемы.

- Также большой объем работ был проделан в машинном отделении, которое из-за ненадлежащего обслуживания пришло в запущенное состояние. Сейчас все работы завершены, специалисты Ростехнадзора одобрили ввод оборудования в эксплуатацию, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Всего же с 2014 по 2019 года в Волгоградской области заменили 800 аварийных лифтов общей стоимостью почти полтора миллиарда рублей. Эти средства вошли и будут входить в сумму основного взноса за капремонт. Вообще с начала действия программы в регионе преобразились полторы тысячи МКД и эта работа продолжается. До 2025 года обновят более 3000 лифтов в 860 многоэтажках.