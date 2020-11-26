Под Волгоградом минивэн насмерть сбил женщину

ДТП в Урюпинском районе. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Накануне вечером, 25 ноября, в Волгоградской области случилось смертельное ДТП. В Урюпинском районе 38-летний водитель за рулем минивэна «Hyundai Starex» на улице Комарова наехал на 59-летнюю женщину. По предварительной информации, пешеход по каким-то причинам стояла на проезжей части. Пострадавшую женщину экстренно увезли в больницу. Медики боролись за ее жизнь, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

В Волжском в аварии пострадала школьница. При этом не было ни столкновений автомобилей, ни наездов на пешеходов. В 17.40 по улице Мира ехал автобус, который резко затормозил. В салоне была 15-летняя девочка, которая от экстренной остановки транспорта упала и получила различные травмы, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Юную волжанку «скорой» пришлось везти в медучреждение.

В Краснооктябрьском районе Волгограда 70-летняя пенсионерка решила перейти дорогу в неположенном месте. К сожалению, это привело к ДТП. На 39-й Гвардейской напротив дома №29 по улице Айвазовского женщину сбил «ВАЗ-2112». Волгоградка не отделалась испугом, с различными повреждениями она была госпитализирована.