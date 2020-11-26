Подрядчик сделал новую дорогу к жилому комплексу в Советском районе Волгограда

Перед открытием дороги, качество работ оценит лаборатория Фото: Мария ЛЕНЦ

В Советском районе Волгограда строители сделали новую дорогу на улице Родниковой. Проезд длиной 650 метров проложен к микрорайону «Родниковая долина». Основные работы по возведению проезжей части завершились в октябре. После этого подрядчик сделал благоустройство прилегающей территории. Организация построила основную и дублирующую проезжие части, пешеходный тротуар, дорожку для велосипедистов, установила 76 фонарей. Бригады подготовили и ливневки, чтобы дождевая вода и растаявший снег не делали непроходимые реки на тротуаре и дороге. Вдоль улицы Родниковой подрядчик высадил деревья и уложил газон.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, новый объект проложен с учетом перспективной застройки в микрорайоне. Дорога позволит водителям выезжать из «Родниковой долины» к улицам Джамулы Джабаева, Степанищева, Курсекова. Вдоль проезда есть парковочные карманы. Пока же новый участок на улице Родниковой не открылся. Дорожная лаборатория оценивает качество выполненных работ.