Замуж за иностранца: волгоградка сядет в тюрьму за организацию фиктивного брака

Приговор еще можно оспорить. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Центральный районный суд Волгограда вынес приговор 27-летней женщине и 47-летнему мужчине, которые нарушили закон о миграции: за организацию фиктивного брака с иностранцем молодой особе дали год колонии общего поселения, а ее сообщнику – полтора.

Из материалов уголовного дела известно, что волгоградцы сначала незаконно перевезли в РФ гражданина Таджикистана, а затем уговорили общую знакомую за 50 тысяч рублей выйти за него, чтобы тот в упрощенном порядке получил гражданство.

- Противоправная схема была выявлена сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, которые также проводили расследование данного уголовного дела, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Если волгоградец отправился в тюрьму прямо из зала суда, то его сообщнице повезло: из-за наличия маленького ребенка ей отсрочили отбывание наказания на несколько лет.