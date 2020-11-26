«Помогите утеплить будки»: в волгоградском приюте «Дино» замерзают 500 животных

Старый плед и ненужные доски могут спасти жизнь питомцам волгоградского приюта «Дино», которые встретили первые морозы в необустроенных будках. Часть вольеров утеплена, но так как число безнадзорных собак, которых волонтеры забирают с улиц Волгограда, с каждым годом растет, растет и необходимость расширяться (за год число животных увеличилось на сотню).

- Более 500 собак, нашедших приют в «Дино», встречают зиму. Это время для нас всегда особо тяжелое. За годы эксплуатации будки и вольеры «поизносились», а численность собак увеличилась, - рассказали «КП-Волгоград» в приюте.

Любые утеплители, доски, ОСБ-панели – вот, что требуется приюту. Не откажутся волонтеры от помощи в строительстве вольеров. По всем вопросам (в том числе, если нет возможности довезти имеющиеся материалы) обращаться в приют «Дино» по ссылке.