Под Волгоградом в пожаре погиб пенсионер

За минувшие сутки на территории Волгоградской области произошло три серьезных пожара, в одном из которых погиб 85-летний мужчина. Известно, что ЧП случилось в Старополтавском районе в небольшом селе Салтово на улице Советской около девяти часов утра 25 ноября.

Соседи почувствовали запах дыма и вызвали спасателей. В этот момент в домике площадью около сорока квадратных метров находился пожилой человек. Сотрудники противопожарной службы села тушили очаг возгорания и пытались спасти владельца, но несмотря на всех их старания мужчина погиб.

- Пожарные расчёты Салтово ликвидировали горение в 08:48 часов. К сожалению, есть пострадавший. Причины пожара устанавливаются, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Спасатели напоминают о правилах пожарной безопасности. В случае ЧП необходимо позвонить по номеру «101».