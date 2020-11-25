В волгоградском ТРЦ детская комната и «Детский мир» нарушили антикоронавирусные меры

Как накажут предпринимателей, которые пренебрегли антиковидными требованиями, решит суд Фото: Олег УКЛАДОВ

Никому не спрятаться и не скрыться от межведомственных проверок. Чиновники, полицейские и сотрудники Роспотребнадзора заходят без стука в кафе и рестораны, магазины и торгово-развлекательные центры, салоны красоты и другие места скопления людей. И они смотрят и фиксируют, как предприниматели выполняют требования из постановления губернатора, которые направлены на нераспространение коронавируса. В среду, 25 ноября, рейд прошел в ТРК «Европа Сити Молл» в Центральном районе Волгограда. И не для всех проверка закончилась благополучно. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации области, антиковидные меры нарушили детская игровая комната «Легоза» и магазин «Детский мир».

В игровой комнате во время рейда были женщина и 2 ребенка. И дело не в том, что это много или они нарушали социальную дистанцию или перчаточно-масочный режим. Постановлением губернатора работа детских комнат во время пандемии запрещена.

В «Детском мире» допустили несколько нарушений. Уже 2 дня в магазине не измеряли температуру сотрудникам. Последняя запись в соответствующем журнале датирована 23 ноября. Не велась термометрия и покупателям при входе. Также в помещении не было оборудования для обеззараживания воздуха.

Межведомственная комиссия зафиксировала все нарушения для оформления административного производства. Какое наказание получат руководители провинившихся организаций, решит суд.