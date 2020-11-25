Военный городок, котельная, частный сектор: где не будет света в Волгограде 26 ноября

Без электроэнергии останутся юг и север города-героя Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В Волгограде продолжаются плановые работы на электрооборудовании и линиях. Профилактика и ремонт не обходится без отключения света у жителей. Завтра, 26 ноября, электричества не будет в трех районах города – в Кировском, Красноармейском и Тракторозаводском. Об этом «Комсомолке» рассказали в ресурсоснабжающей компании «Россети ЮГ - Волгоград».

В Красноармейском районе энергетики обесточат только одну улицу – Кольцова. У жителей частного сектора света не будет с 9.00 до 17.00.

В Тракторозаводском районе с утра до сумерек – с 9.00 до 17.00 – электроприборами не смогут воспользоваться жители улицы Льговской, 1-21 (нечетная сторона), 54-76 (четная сторона) 56а; улицы Бакунина, 29, 33, 35; улицы Котельникова, 56, 73.

Самые масштабные отключения пройдут в Кировском районе. С 9.00 до 17.00 без света будут следующие адреса: улица Песчаная, 1-25 (нечетная сторона); улица Косогорная, 1-21 (нечетная сторона), .2-2к; улица Дубовая, 4-22 (четная сторона), 3-33 (нечетная сторона); улица Партизанская, 2-12 (четная сторона), 3-9 (нечетная сторона), 29-35 (нечетная сторона), 34-36 (четная сторона); переулок Кирова 3, 4-10 (четная сторона); улица Партизанская, 13-25а (нечетная сторона), 14-38 (четная сторона); улица Вишневая, 2-6 (четная сторона), 10-18а (четная сторона); улица Ильмовая, 11-15 (нечетная сторона), 18; улица Павлодарского, 1-22; улица Ясеневая, 3-22; улица Рябиновая, 15, 15а. Также с 9.00 до 17.00 в Кировском районе не будет света в поселке Военный городок в котельной №77 и в жилых малоэтажках №1-10.