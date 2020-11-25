Наряды актеров и декорации из спектаклей: в Волгограде появится Театральный сквер

Одним сквером в Волгограде станет больше. Еще одну парковую зону планируют развернуть в центре города между Комсомольским садом и Новым экспериментальным театром. И в тематике пространства будет прямая отсылка к храму Мельпомены. Сквер получит название Театральный. Эта идея возникла во время встречи специалистов центра «ВЯЗ» и дирекции НЭТа. Архитекторы планируют сделать театральную экспозицию под открытым небом. Волгоградцы смогут увидеть на ней наряды и декорации из различных спектаклей. В какие сроки появится Театральный сквер, не уточняется.

- Город получит уникальное место досуга, - сообщили «КП-Волгоград» в центре «ВЯЗ».

Вообще урбанисты хотят создать одну большую зону отдыха в центре города, объединив Комсомольский сад и Горсад. Они обещают грандиозные преображения в месте, которое опустело из-за разбора невостребованных в эпоху ковида аттракционов. Будущий парк будет масштабным. А архитекторы предлагают, чем его наполнить. Так у бывшего кинотеатра «Победа» может появиться зона «Детства» с разной инфраструктурой для маленьких волгоградцев. Все-таки надо компенсировать отъезд аттракционов.