Спасли упавшего в колодец малыша, взрослых из реки и семью из горящего дома: в Волгограде наградили детей-героев

Фото: Пресс-служба Волгоградской областной думы

«На помощь!», «Спасите!» - услышав такие крики, каждый ли человек рискнет своим здоровьем и жизнью и бросится на встречу опасности? Кто-то поспешит пройти мимо. Но не эти пятеро ребят из Волгоградской области. Они не просто оказались рядом в трудную минуту, но и нашли в себе храбрости броситься в огонь и воду, чтобы спасти совершенно посторонних людей, оказавшихся в беде. Все они стали героями в этом году. И у каждого своя история. За свое мужество мальчишки и девчонки получили памятные медали «За проявленное мужество». Награждение прошло в зале заседаний областного парламента.

Александре Котенко – 16 лет. Она живет в Камышине. И этим летом девочка увидела в Волге тонущего человека. Не раздумывая ни секунды, Саша бросилась в воду и спасла мужчину. Подобная ситуация произошла в Елани, где Алексей Гудов вытащил из реки Терса женщину. Во время купания она потеряла сознание. Алексею также 16 лет, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградской областной Думы.

А Федор Дьяконов из Михайловки услышал крики помощи из колодца. Оказалось, туда провалилась четырехлетний мальчик. Самому Феде только недавно исполнилось 11 лет, но он быстро сообразил, как нужно спасать ребенка. Схватив его за руки, вместо с друзьями он вытащил его из колонки, которая была заполнена наполовину водой. Провалившийся мальчик мог утонуть или захлебнуться, если бы не помощь Феди. Не испугались огня в частном доме 15-летний Михаил Петренко и его брат. Постройка в Дзержинском районе Волгограда уже была полностью охвачена пламенем, когда это заметили ребята. Зная, что в доме находятся 2 малыша и бабушка, парни разбили окно и помогли выбраться из горящего дома людям. Благодаря самоотверженности ребят трагедии удалось избежать. Сверстник Миши Александр Сухов из Фролово спас человека, когда пошел в феврале прогуляться на реку Арчеда. Он увидел, как под лед провалился мужчина. Бедолага не мог выбраться сам. Саша понял, что нужна помощь и сориентировался, как ее оказать. Подросток вместе с друзьями протянул тонущему ветку и вытащил его из воды.