Боятся заболеть коронавирусом: волгоградские депутаты решили обсуждать бюджет дистанционно

Фото: Пресс-служба Волгоградской областной думы

Коронавирус не выбирает людей по профессии или по возрасту. Под ударом может оказаться каждый. И не застрахованы от заражения законодатели. Так завтра, 26 ноября, сорвалось очное заседание Волгоградской областной думы. Но его не отменили, оно пройдет дистанционно. На завтрашнем заседании парламентарии обсудят поправки в бюджет этого года, а также региональную казну на 2021 год. Рассмотрят законодатели и поправки в Социальный кодекс. Всего в повестке заседания 38 проектов.

- 26 ноября рассмотрение и принятие проектов законов Волгоградской области и проектов постановлений Волгоградской областной Думы будет осуществляться методом опроса, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе парламента.

В период пандемии депутаты при необходимости могут принимать решения заочно. Вот такой момент наступил.

Известно, что на больничном находится Александр Блошкин – председатель облдумы и по совместительству глава регионального совета ветеранов. Он ждет результатов, оказавшись контактным с заболевшим человеком. В числе парламентариев есть и те, кто уже имеет антитела к COVID-19. Летом от болезни лечился руководитель фракции «Единая Россия» Волгоградской облдумы Михаил Струк, который накануне в Государственной думе отстаивал переход региона в московский часовой пояс.