В Волгоградской области детский лагерь работал незаконно с нарушением санитарных требований

Смену в лагере организовали как обучающие мероприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области в августе этого года работал несанкционированный детский лагерь. Его деятельность проверила прокуратура. Молодежная общественная организация содействия образованию «Интеграл» отсутствовала в реестре компаний, которые могли проводить детский отдых. Однако руководитель и сотрудники решили сделать смену для школьников. Но не как лагерь, а под видом обучающих мероприятий на базе Центра детского загородного отдыха «Орленок на Ахтубе». В августе там отдыхали 98 детей от 12 до 16 лет. Но их безопасность была под угрозой не только из-за несанкционированной работы лагеря. В нем не соблюдались санитарные требования, что очень важно в период пандемии коронавируса.

После проверок прокуратура вынесла в адрес руководителя «Интеграла» представление, а смена в лагере закончилась досрочно. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, мировой судья наказал организацию, которая решилась на незаконный отдых ребятни, на 250 тысяч рублей.