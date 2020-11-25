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Происшествия

СК проведет проверку после ЧП с вертолетом в аэропорту Волгограда

Следователи опрашивают очевидцев и изучают обстоятельства случившегося
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ

Фото Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ

Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организовали проверку после происшествия с вертолетом в аэропорту Волгограда. Сейчас сотрудники ведомства, опрашивают очевидцев, собирают информацию и выясняют, что могло привести к столь печальным последствиям.

- По проверки будет принято процессуальное решение, - уточняют «КП-Волгоград» в межрегиональном следственном управлении на транспорте.

Напомним, случилось это сегодня, 25 ноября, примерно в 12.50 по местному времени на территории аэропорта "Гумрак". Пилот вертолета (предположительно таможенного ведомства) припарковываясь в воздушной гавани, не справился с управлением и зацепил лопастями световую опору. В следствие чего та рухнула, причем прямо на «вертушку». У вертолета повредило лопасти и хвост. К счастью, ни пилот, ни пассажиры, которые находились в этот момент на борту, не пострадали.

Криминал