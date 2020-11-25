СК проведет проверку после ЧП с вертолетом в аэропорту Волгограда

Фото Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ

Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организовали проверку после происшествия с вертолетом в аэропорту Волгограда. Сейчас сотрудники ведомства, опрашивают очевидцев, собирают информацию и выясняют, что могло привести к столь печальным последствиям.

- По проверки будет принято процессуальное решение, - уточняют «КП-Волгоград» в межрегиональном следственном управлении на транспорте.

Напомним, случилось это сегодня, 25 ноября, примерно в 12.50 по местному времени на территории аэропорта "Гумрак". Пилот вертолета (предположительно таможенного ведомства) припарковываясь в воздушной гавани, не справился с управлением и зацепил лопастями световую опору. В следствие чего та рухнула, причем прямо на «вертушку». У вертолета повредило лопасти и хвост. К счастью, ни пилот, ни пассажиры, которые находились в этот момент на борту, не пострадали.