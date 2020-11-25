Помидоры в Волгоградской области все дороже, сыр, картофель и капуста подешевели

Помидоры за неделю подорожали более чем на 7% Фото: Мария ЛЕНЦ

Каждую неделю на прилавках магазинов и рынков цены меняются. Хорошо, если стоимость продуктов становится ниже. Но обычно происходит наоборот – ценники все выше и выше. На прошлой неделе – с 16 по 23 ноября – в Волгоградской области снова подорожали помидоры – на 7,36%. Килограмм стоит в среднем чуть более 76 рублей. А вот огурцы, морковь подросли в стоимости примерно на 1,5%. А такие овощи, как капуста и картофель, стали дешевле – на 3,2% и 4,4% соответственно. Увеличилась цена на вермишель на 1,6%, на куриные яйца – на 1,4%. На 3,4% подорожало детское фруктово-ягодное пюре. На 1% выросла стоимость у творога и на 1,26% у говядины, сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградстате.

Но есть и такие продукты, цена на которые может порадовать волгоградцев. На 1,6% стала выгодней сметана, а сыр – на 2,2%. Рис подешевел на 2,3%, на 1,7% упала цена на яблоки.