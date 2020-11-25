Волгоградец не смог отменить в суде масочный режим

Фото объединенной пресс-службы судов Волгоградской области.

«В Волгоградской области не было и нет ни пандемии, ни вспышки коронавирусной инфекции», «Термин «COVID» вообще расшифровывается, как клеймо на животном (COW – корова и ID – идентификатор)». «А нынешняя самоизоляция – это симптом массового психического расстройства», - с такими доводами волгоградец по имени Станислав Терентьев пришел в Волгоградский областной суд с требованием признать незаконным постановление губернатора региона «О введении режима повышенной готовности» и отменить масочный режим. Но своего не добился.

Станивлав Терентьев категорически отказывается носить маску. Свою позицию построил на мнении немецкого патологоанатома и бывшего санитарного врача Москвы. Даже видеоролики из сети и графики динамики смертности от пневмонии приводил в качестве доказательства своей правоты. Жаловался в суде, что его без средства защиты не пустили в администрацию, в полицию, в МФЦ Ворошиловского района и даже в психбольницу. Мол, таким образом, нарушаются его права. И вообще на постановлении главы региона нет печати и подписи, поэтому мужчина требовал признать его незаконным. Но…

- Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, отказал Терентьеву в удовлетворении его требований, - цитируют решение в пресс-службе волгоградского облсуда.