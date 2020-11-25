Глава Калачевского района покинул пост

Петр Харитоненко ушел в отставку. Фото: администрация Калачевского района

В руководстве Калачевского района Волгоградской области кадровые перестановки. Глава района Петр Харитоненко 25 ноября 2020 года ушел в отставку. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации региона, чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию. Препятствовать ему не стали. Заменит его на этом посту в статусе временно исполняющего обязанности главы Калачевского района Сергей Тюрин, который был заместителем чиновника, а до этого руководил районом.

- В ближайшее время объявят конкурс, по итогам которого нового главу района Калачевская дума выберет из кандидатов, предложенных комиссией, - пояснили в администрации Волгоградской области.

Напомним, Калачевским районом Петр Харитоненко руководил три года. Трудовой путь в начале 90-х начинал учеником плотника. В администрации района на различных должностях работал с 1995 года. Начиная с 2005 года трижды избирался депутатом районной и городской думы.