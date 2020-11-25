Сотня нарушений: сотрудники ДПС вместе с ОМОНом и Росгвардией провели облаву на дорогах Волгограда и Волжского

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне, 24 ноября, волгоградским и волжским водителям сотрудники ГИБДД устроили массовую облаву. Дорожные полицейские вышли на рейд не одни. Вместе с ними автомобилистов проверяли бойцы ОМОНа и Росгвардии во всем оружии – даже с автоматами. И неспроста. Блюстители порядка искали водителей, которые находятся в розыске. Но такие за рейд не нашлись. И все равно на дорогах Волгограда и Волжского ДПС выписала около ста штрафов.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

В основном полицейские составляли протоколы за езду без пристегнутых ремней безопасности и без полисов ОСАГО. Также нашлись волгоградцы, которые катались на незарегистрированных авто, двух человек задержали без водительских удостоверений. Сотрудники ДПС заставляли водителей сдирать тонировку со стекол, у кого она была приклеена не по правилам, и штрафовали за нечитаемые от грязи номера.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, каждого водителя проверили по базам, нет ли у него неоплаченных штрафов. В Волгограде рейд прошел в двух районах. До конца недели облавы будут по всему городу.