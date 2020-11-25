Михайловский и Камышинский районы вместе с Волгоградом в антилидерах по приросту коронавируса

Взрослые продолжают массово подхватывать коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области за последние сутки снова высокий прирост новых пациентов с COVID-19. 25 ноября коронавирус подтвердился у 237 жителей двух городов и 13 районов региона. Наибольшее число заболевших, как обычно, в Волгограде – 115 положительных тестов. Также сегодня тройку антилидеров составили Михайловский и Камышинский районы, где 32 и 25 человек соответственно узнали о неприятном диагнозе. В Волжском 17 жителей подхватили ковид.

География распространения коронавируса в Волгоградской области на 25 ноября Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В остальных районах региона менее десяти новых случаев коронавируса. В Городищенском районе 9 заболевших, в Палласовском – 8. По 7 человек заразились в Котовском и Старополтавском районах, 5 – в Николаевском. В Котельниковском, Урюпинском районах по 3 новых пациентов, в Алексеевском и Чернышковском – по 2. В Еланском и Новоаннинском районах по 1 новому случаю ковида.

За последние сутки коронавирус подхватил 1 ребенок в возрасте от 1 до 6 лет, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Также заболели 12 школьников 7-14 лет и 11 подростков 15-17 лет. Среди молодежи 18-29 лет 23 волгоградца стали пациентами с COVID-19. Продолжает массово болеть взрослое население региона. Подтвердился диагноз у 78 жителей Волгоградской области 30-49 лет. Заразились 68 человек от 50 до 64 лет и 44 пенсионера старше 65 лет.