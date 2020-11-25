У всех пятерых были болезни сердца: в оперштабе рассказали подробности о новых смертях от COVID-19

Фото администрации ВО.

Сегодня, 25 ноября, в смертельный список коронавируса в Волгоградской области добавилось еще пять фамилий. В региональном штабе подтвердили, что трое мужчин и две женщины скончались в волгоградских госпиталях именно от последствий ковида. Старшей из них было 68 лет, младшей – 51 год.

Четверо их умерших – жители Волгограда, трое из них лечились в больнице №4 областного центра. Одной из пациенток был всего 51 год. Правда, она обратилась за медпомощью только через несколько дней после того, как появились первые признаки ковида. В результате упустила течение болезни. 60-летний мужчина поступил в 4-ю больницу тоже с достаточно тяжелом состоянии, хотя он сразу пошел в поликлинику и лечился амбулаторно. Но коронавирус оказался сильнее. Женщину 68 лет тоже госпитализировали с двухторонней пневмонией, и несмотря на все усилия медиков, не спасли. В оперштабе говорят, все они имели хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, потому и не одолели вирус.

Еще один житель Волгограда – 67-летний мужчина – скончался в больнице №22. Десять дней он лечился самостоятельно, а когда его на «скорой» привезли в госпиталь, он был уже в критическом состоянии. К тому же страдал сердечными заболеваниями и сахарным диабетом.

Единственный житель области из этого списка – 59-летний мужчина из Киквидзенского района.

- Пациент сразу обратился за медпомощью, но амулаторное лечение не принесло результата, поэтому его госпитализировали в «ВОКИБ №1». Уже в госпитале у него подтвердили двустороннюю пневмонию. Имел хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, - кратко сообщают в оперштабе.