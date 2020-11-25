Елену Исинбаеву исключили из состава РУСАДА

Фото с личной странички Елены Исинбаевой.

Олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву исключили из состава наблюдательного совета РУСАДА (российская антидопинговая организация). А все из-за того, что по новым правилам WADA (всемирного антидопингового агентства) в наблюдательный совет не могут входить представители спортивных организаций.

- На данный момент являюсь членом Международного Олимпийского Комитета и членом исполкома НОК (национального олимпийского комитета). Именно эти статусы не позволяют мне продолжить работу в антидопинговом агентстве, - поясняет на своей страничке в соцсети спортсменка.

Напомним, что в декабре 2016-го Исинбаевой предлагали возглавить наблюдательный совет РУСАДА, но она отказалась. Аргументировала отказ тем, что и без того слишком занята. Впрочем, немалую роль тут сыграло и всемирное агентство, которое буквально запретило Исинбаевой занимать столь высокий пост в этой организации. Сегодня у РУСАДА новый состав и новый глава.