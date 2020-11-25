Упавшая в скорой пациентка пострадала в ДТП в Волгограде

Скорую на проспекте Ленина подрезала иномарка. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ДТП с участием кареты скорой помощи произошло накануне днем на проспекте Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда. 49-летняя женщина за рулем «Рено Сандеро» по Первой продольной направлялась в сторону центра. На подъезде к Мамаеву кургану автоледи пошла на маневр и в это время подрезала автомобиль скорой медицинской помощи. Чтобы избежать столкновения с иномаркой, 25-летнему водителю службы экстренной помощи пришлось резко затормозить. Находившаяся в салоне «Газели» пожилая пациентка не удержалась на каталке и свалилась на пол. К ее болячкам, которые и так требовали госпитализации, добавились еще и полученные при падении травмы.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, женщина получила в результате ДТП различные травмы, но в итоге 71-летнюю пассажирку - пенсионерку все же доставили на скорой помощи в больницу.