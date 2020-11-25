В Волгограде откроют еще два реабилитационных центра для коронавирусных больных

В этих центрах волгоградцы после лечения будут ждать отрицательные тесты на COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН

В то время, как Волгограде закрывают ковидные госпитали на базе больниц (в частности уже возвращается к обычной работе больница №12), тут же в других местах открывают дополнительные койки на коронавирусных. Правда, не для лечения, а для долечивания. Так, на реабилитацию уже принимают ковидных пациентов в санатории «Ергенинский» Кировского района Волгограда, а со следующей недели откроют еще два оздоровительных центра: в лагере «Орленок» и гостинице «Царицынская».

- Сейчас эти учреждения проходят лицензирование. Они будут принимать на долечивание пациентов из больницы №5 и из госпиталя ветеранов, - пояснил "КП-Волгоград" на брифинге глава волгоградского облздрава Анатолий Себелев, который, к слову, сам недавно переболел коронавирусом.

В этих центрах волгоградцы, которые уже идут на поправку после перенесенной острой фазы коронавируса, будут находится до получения отрицательного теста на COVID-19.