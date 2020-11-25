В Волгограде один пешеход погиб в ДТП, другой пострадал

В больницах оказались два человека. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

За сутки на дорогах Волгограда и области под колеса автомобилей попали сразу три пешехода, один из них погиб. Смертельное ДТП произошло в половине девятого вечера на Третьей продольной в Тракторозаводском районе Волгограда. «Лексус», за рулем которого был 35-летний водитель, двигался в сторону поселка Водстрой со стороны саратовской трассы. Напротив 37-й опоры «ЛЭП» иномарка насмерть сбила на пешехода. Мужчина скончался на месте ДТП до приезда скорой. Его личность еще предстоит установить сотрудникам полиции.

Еще одно ДТП с пешеходом произошло чуть ранее на Красном. 23-летний водитель сбил 42-летнего мужчину на улице Богунской. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, пострадавший мужчина переходил дорогу по «зебре», к тому же на зеленый сигнал светофора. Сейчас он в больнице.

Так же под наблюдением врачей и 44-летний мужчина, которого сбил утром на автодороге «р.п. Октябрьский - х. Заливский - х. Генераловский» 82-летний водитель за рулем «ВАЗ-21051». Оказавшийся на проезжей части мужчина в момент ДТП садился в свой автомобиль.