Бесплатные лекарства от COVID-19 выдадут и жителям, и гостям Волгограда

Тем, кто приедет лечиться от коронавируса в наш регион, обещают также выдавать бесплатные лекарства. Фото: Алина МАКЕЕВА

В Волгоградской области все, у кого подтвердят диагноз COVID-19 и кто лечится дома, получат бесплатные лекарства на лечение. И это касается не только местных жителей, но и приезжих, которые, возможно, в этот период окажутся на территории региона или даже специально приедут сюда лечиться. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации Волгоградской области.

Запас необходимых препаратов, уверяют, имеется. Область сначала выделила из своего бюджета значительную сумму на закупку бесплатных лекарств для людей старше 65 лет, беременных и многодетных. А после на эти же цели в регион поступили средства из государственной казны – ни много, ни мало области дали 93 миллиона рублей. Благодаря чему волгоградские власти и смогли принять решение об обеспечении бесплатными медпрепаратами всех, кто заболеет новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, что с этой недели бесплатные экспресс-тесты на ковид будут делать всем волгоградцам старше 30 лет.