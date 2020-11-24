Волгоградской области на спасение бюджета дали 612 миллионов рублей

Глава Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым из резервного фонда выделяют 89 миллиардов рублей на «поддержку стабильности бюджетных систем в регионах» (как дословно сказано в документе). Это помощь тем регионам, в которых из-за коронавируса резко снизились поступления в казну и которые без помощи государства не смогут рассчитаться по взятым на себя обязательствам. В списке «пострадавших» значится 39 регионов, в том числе и Волгоградская область.

-Средства помогут регионам выполнить все социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением коронавируса, - пояснил Михаил Мишустин принятое решение.

Волгоградская область из этого транша получил более 612 миллионов рублей.

Отметим, что это уже не первая финансовая помощь государства регионам. В 2020 году на балансировку региональных бюджетов уже было направлено более 200 миллиардов рублей.