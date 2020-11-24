Больше всего новых ковидных пациентов в Волгограде, Волжском и Камышине

Новых заболевших стало меньше, но коронавирус еще гуляет по области. Фото: Артем КИЛЬКИН

Да, в Волгоградской области ежедневно положительные тесты на COVID-19 получают сотни жителей. Но прироста уже нет. В региональном Роспотребнадзоре заверяют, что ситуация стабилизировалась. Хотя, по данным регионального оперштаба, сегодня, 24 ноября в Волгограде зарегистрировано 77 новых заболевших, в Волжском – 48.

Еще довольно много новых случаев в Камышинском районе (плюс 18), в Среднеахтубинском (плюс 15) и в Светлоярском (плюс 14). Но география распространения уже не такая обширная. За минувшие сутки коронавирус зафиксирован в 18-ти районах области.

Новые очаги на карте региона появились в Николаевском районе (плюс 9 новых заболевших), в Котовском и Ленинском (по 8 пациентов), в Октябрьском (плюс 7), в Палласовском и Городищенском (по шесть) и в Старополтавском (плюс 4). В остальных семи районах (Урюпинский, Алексеевский, Руднянский, Жирновский, Кумылженский, Иловлинский, Калачевский) лишь единичные случаи.