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Больше всего новых ковидных пациентов в Волгограде, Волжском и Камышине

А в целом к 24 ноября в Волгоградской области ситуация с коронавирусом стабилизировалась
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Новых заболевших стало меньше, но коронавирус еще гуляет по области.

Новых заболевших стало меньше, но коронавирус еще гуляет по области.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Да, в Волгоградской области ежедневно положительные тесты на COVID-19 получают сотни жителей. Но прироста уже нет. В региональном Роспотребнадзоре заверяют, что ситуация стабилизировалась. Хотя, по данным регионального оперштаба, сегодня, 24 ноября в Волгограде зарегистрировано 77 новых заболевших, в Волжском – 48.

Еще довольно много новых случаев в Камышинском районе (плюс 18), в Среднеахтубинском (плюс 15) и в Светлоярском (плюс 14). Но география распространения уже не такая обширная. За минувшие сутки коронавирус зафиксирован в 18-ти районах области.

Новые очаги на карте региона появились в Николаевском районе (плюс 9 новых заболевших), в Котовском и Ленинском (по 8 пациентов), в Октябрьском (плюс 7), в Палласовском и Городищенском (по шесть) и в Старополтавском (плюс 4). В остальных семи районах (Урюпинский, Алексеевский, Руднянский, Жирновский, Кумылженский, Иловлинский, Калачевский) лишь единичные случаи.

На ковидной карте Волгоградской области еще много ковидных очагов.

На ковидной карте Волгоградской области еще много ковидных очагов.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА