Прокуратура Волгограда запретила Горводоканалу отдавать 19 миллионов рублей за услуги юристов

«Горводоканал Волгограда» заключил контракт с коммерческой организацией на оказание юридических услуг. За услуги по возврату НДС (до конца 2024 года им должны были вернуть 96.5 миллионов рублей), муниципальное предприятие планировало заплатить фирме 19 миллионов рублей. Прокуратура Волгограда решила проверить сомнительный контракт и выявила ряд нарушений.

- В контракте размер вознаграждения за оказанные услуги должен определяться в процентах от полученного экономического эффекта (процент от вернувшейся суммы НДС). А представленном договоре прописано, что услуги должны оплачиваться за действия исполнителя. Более того, в штате Горводоканала имеются свои юристы, в обязанности которых как раз входит юридическая защита интересов предприятия, - говорят в областной прокуратуре.

Поэтому после вмешательства прокуратуры данный контракт был расторгнут. Никаких денег по нему еще уплачено не было.

Кроме того, на основании прокурорской проверки региональной УФАС наложен штраф на руководителя МУП «Горводоканал Волгограда».