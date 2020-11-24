500 рублей и только наличкой: фанатам «Ротора» рассказали, как попасть на гостевой матч со «Спартаком»

"Ротор" будет гостить у "Спартака" 29 ноября Фото: Эдуард Пальгунов

В ближайшие выходные в чемпионате России по футболу начнется второй круг. «Ротор» матч 16-го тура Российской премьер-лиги проведет в Москве со «Спартаком». Наверняка, поклонники сине-голубых уже распланировали свои выходные, чтобы совершить визит в столицу. Матч на «Открытии Арене» пройдет 29 ноября в 19.00 по московскому времени. Но для волгоградских фанатов определена ограниченная квота билетов. На гостевой сектор смогут пройти только 400 человек. Билеты болельщики «Ротора» смогут купить только в день игры у входа на трибуну. Стоимость прохода – 500 рублей. При этом волгоградские любители футбола должны расплачиваться наличными деньгами и без сдачи, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе «Ротора». Продажа билетов закончится со стартовым свистком. Так что фанатам нельзя опаздывать.

А смогут ли болельщики «Ротора» наблюдать за матчем со «Спартаком» не на гостевой трибуне? Или с сине-голубыми шарфами на другие сектора нельзя? Об этом волгоградские любители футбола узнают перед входом на арену. Как сообщает пресс-служба столичного клуба, 27 ноября в свободную продажу поступит ограниченное количество билетов. Каждый болельщик сможет приобрести не более четырех квитков.