В Волгоградской области собрали больше налогов

Налогов волгоградцы стали платить больше. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Управление ФНС России по Волгоградской области подвело итоги по сбору налогов и предоставлению вычетов за 10 месяцев 2020 года. По данным ведомства, с января по октябрь в консолидированный бюджет РФ поступил 201 миллиард рублей налоговых платежей, в том числе 73,2 миллиарда - в бюджет региона. Налогов в региональную казну в этом году уплатили на 2,2% больше.

Что касается излишне уплаченных налогов, то на счета волгоградцев вернули 3 миллиарда рублей НДФЛ, что на 4,4% больше, чем ранее. В то же время юрлицам налоговая перечислила 1,4 миллиарда рублей излишне уплаченного налога на прибыль.

- Это в 2,4 раза превышает объем возвратов налога на прибыль по сравнению с прошлым годом, - сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве.

В то же время за 9 месяцев 2020 года доходы организаций выросли на 12,3 миллиарда рублей или на 2,4% и составили 527 миллиардов рублей. При этом база для исчисления налога на прибыль увеличилась на 18%, а его сумма - на 16%. Поступления составили 5,3 миллиарда рублей.

Коронавирус больно ударил по бизнесу. Посредством сервисов ФНС более 21 тысячи налогоплательщиков Волгоградской области получили 1,5 миллиарда рублей поддержки в период пандемии. Кроме того, снижение тарифов по страховым взносам и снижение ставок по «упрощенке» позволило оставить в обороте еще 2,4 миллиарда.

При этом более 25 тысяч волгоградских предпринимателей воспользовались освобождением или отсрочкой уплаты налогов на общую сумму в 764 миллиона рублей. Еще 19 компаний пока не стали банкротами из-за введенного моратория. А 17 тысяч самозанятых волгоградцев получили по 12 тысяч рублей налогового вычета.