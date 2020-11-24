Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

В Волгоградской области собрали больше налогов

УФНС России региону подвело итоги за 10 месяцев 2020 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Налогов волгоградцы стали платить больше.

Налогов волгоградцы стали платить больше.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Управление ФНС России по Волгоградской области подвело итоги по сбору налогов и предоставлению вычетов за 10 месяцев 2020 года. По данным ведомства, с января по октябрь в консолидированный бюджет РФ поступил 201 миллиард рублей налоговых платежей, в том числе 73,2 миллиарда - в бюджет региона. Налогов в региональную казну в этом году уплатили на 2,2% больше.

Что касается излишне уплаченных налогов, то на счета волгоградцев вернули 3 миллиарда рублей НДФЛ, что на 4,4% больше, чем ранее. В то же время юрлицам налоговая перечислила 1,4 миллиарда рублей излишне уплаченного налога на прибыль.

- Это в 2,4 раза превышает объем возвратов налога на прибыль по сравнению с прошлым годом, - сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве.

В то же время за 9 месяцев 2020 года доходы организаций выросли на 12,3 миллиарда рублей или на 2,4% и составили 527 миллиардов рублей. При этом база для исчисления налога на прибыль увеличилась на 18%, а его сумма - на 16%. Поступления составили 5,3 миллиарда рублей.

Коронавирус больно ударил по бизнесу. Посредством сервисов ФНС более 21 тысячи налогоплательщиков Волгоградской области получили 1,5 миллиарда рублей поддержки в период пандемии. Кроме того, снижение тарифов по страховым взносам и снижение ставок по «упрощенке» позволило оставить в обороте еще 2,4 миллиарда.

При этом более 25 тысяч волгоградских предпринимателей воспользовались освобождением или отсрочкой уплаты налогов на общую сумму в 764 миллиона рублей. Еще 19 компаний пока не стали банкротами из-за введенного моратория. А 17 тысяч самозанятых волгоградцев получили по 12 тысяч рублей налогового вычета.