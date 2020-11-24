Одному из них был всего 41 год: коронавирус убил еще четырех волгоградцев

В Волгоградской области 284 волгоградца скончались от коронавируса Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Коронавирус продолжает увеличивать число жертв в Волгоградской области. К 24 ноября в регионе подтверждены 284 летальных исхода от ковида. Сегодня вирус стал причиной смерти у 4 жителей Волгоградской области. Это 1 женщина и трое мужчин, самому молодому из них был 41 год. Все они проживали в Волгограде.

41-летний волгоградец был доставлен в 12-ю больницу в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией и коронавирусом. Врачи не смогли установить, когда и как он заболел. Известно, что у пациента были проблемы с сердцем. Сразу в реанимацию 22-й больницы попал и 69-летний мужчина. Он также был в тяжелом состоянии без установленной точной даты и способом заражения. У него были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе.

При первых признаках заболевания пошла в поликлинику 52-летняя женщина. После осмотра медики направили ее в 4-ю клиническую больницу. Но ее состояние только ухудшалось. Волгоградка страдала проблемами с сердцем и системным аутоимунным заболеванием.

80-летний пенсионер, заболев, решил справиться самолечением. Но оно результатов не давало. Спустя 8 дней мужчина обратился в медучреждения. Врачи решили госпитализировать пациента, он оказался в ковидном стационаре на базе городской клинической больницы №3 Волжского. У волгоградца были хронические заболевания сердечно-сосудистой и кроветворной систем.