Полковника из волгоградского Главка отправили служить в Коми

Юрий Марченко проработал в правоохранительных органах Волгограда 20 лет. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В волгоградском Главке опять кадровые перемены: еще одного подполковника из нашего региона отправляют служить в Республику Коми. Как рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве, согласно приказу МВД РФ в северо-западный федеральный округ переводят начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Волгоградской области Юрия Марченко. Поедет он помогать экс-главе УМВД Волгограда Андрею Сицскому, которого назначили руководителем республиканского Главка в июне этого года.

- Юрий Марченко пришел в органы внутренних дел в 2000 году. Начинал с участкового Краснооктябрьского района Волгограда и за двадцать лет проработавшего в различных подразделениях волгоградского Главка, - отмечают в областном ведомстве.

И желают своему коллеге дальнейшей плодотворной работы на благо жителей регионов России.