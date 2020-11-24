В Советском районе на сутки отключат воду

Не забудьте набрать воды. Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

В Волгограде продолжается застройка новых микрорайонов. В ближайшую среду в одном из них на улице Санаторной планируют подключать к сетям городского водоснабжения новый водопровод. Работы по врезке новой трубы займут около суток. А десять жилых домов и несколько социальных объектов на 23 часа останутся без питьевой воды. Отключат водоснабжение в Советском раойне с 7 часов утра 25 ноября до 6 часов утра 26 ноября 2020 года.

Как рассказали «КП-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», из-за подключения нового водопровода диаметром 300 миллиметров на сутки отключат воду в домах на Горной Поляне на улице Крюкова №16 – 26. Жильцам будут подвозить воду в автоцистернах. График движения водовозок можно узнать на сайте ресурсоснабжающей компании или просто заранее набрать воды на сутки.