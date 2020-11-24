Прокуратура добилась ужесточения наказания для застройщика, нажившегося на волгоградцах

Сегодня, 24 ноября 2020 года, волгоградская прокуратура добилась в суде ужесточения наказания для директора «Волгоградской строительной компании» Юрия Лысенко, который присвоил почти 15 миллионов рублей дольщиков и оставил людей без жилья. Вместо колонии-поселения его отправят в колонию общего режима.

Напомним, в 2016 году Лысенко взялся подстроить многоквартирный дом по улице Молодежная в поселке Ерзовка Городищенского района Волгоградской области. Собрал с дольщиков 14,5 миллионов рублей и… потратил их на собственные нужды. Также он взял кредит в размере 12 миллионов рублей на завершение строительства еще одного дома в Ерзовке – по улице Комсомольской. И тоже потратил их на другие цели.

- Кроме того, Лысенко по фиктивным документам продал часть возводимых объектов, которые уже находились в залоге. В результате залогодержателю был причинен материальный ущерб на сумму более 12 миллионов рублей, - добавляют в областной прокуратуре.

При этом в Центральном райсуде обвинение по статью 160 УК РФ часть 4 почему-то переквалифицировали на менее тяжкую, и в итоге Лысенко получил только 2 года колонии-поселения.

- Не согласившись в таким мягким наказанием, прокуратура оспорила данное решение в Волгоградском областном суде, потребовав ужесточить вердикт. И суд встал на сторону обвинителя. Сегодня областной суд приговорил застройщика к 3,1 году лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, - сообщают в ведомстве. - Приговор вступил в законную силу.