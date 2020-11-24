Более 6,5 тысячи волгоградцев лечатся от коронавируса на дому

Волгоградцев с коронавирусом на амбулаторном лечении в несколько раз больше, чем в ковидных госпиталях Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 24 ноября в Волгоградской области лекарства от коронавируса начали получать все пациенты, которые проходят амбулаторное лечение. На дом комплекты препараторов им должны приносить врачи или медсестры поликлиник или волонтеры. Об этом на брифинге оперативного штаба заявил председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев. Он отметил, что в регионе на утро 24 ноября 6 585 человек справляются с коронавирусом у себя дома. Но как быть тем больным, у кого тест показал отрицательный результат, у них налицо симптомы COVID-19? Ведь погрешность тест-систем имеет место быть.

- Диагноз COVID-19 может быть подтвержден ПЦР-диагностикой, экспресс-тестом либо клиникорентгенологическими исследованиями, - рассказал Анатолий Себелев. – Если врач считает, что у пациента вероятен ковид по данным клиники или КТ, то он выдает бесплатные лекарства.

В стационарах на сегодняшний день 830 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Таким образом, более семи тысяч волгоградцев, по официальным данным, сейчас борются с ковидом. С сегодняшнего дня в регионе также началось экспресс-тестирование пациентов с подозрением на COVID-19 от 30 лет и старше.

- Сейчас заболеваемость работоспособного возраста, по данным последних недель, наиболее выражено, - отметил глава облздрава. – Поэтому принято решение расширить экспресс-тестирование до возраста от 30 лет и старше.